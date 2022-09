Mort de Gorbatchev : l'ONU salue "un homme d'État unique qui a changé le cours de l'Histoire"

António Guterres s'est dit profondément attristé d'apprendre la nouvelle de son décès à Moscou, annoncée par les agences de presse de l'État russe, qui ont rapporté qu'il était mort après une « longue et grave maladie ».



M. Guterres a adressé ses sincères condoléances à toute la famille Gorbatchev, ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie.



« Un leader mondial de premier plan »



« Le monde a perdu un leader mondial de premier plan, un multilatéraliste engagé et un défenseur infatigable de la paix », a-t-il relevé.



M. Gorbatchev a pris la tête de l'Union soviétique en 1985, alors que les tensions nucléaires entre l'Est et l'Ouest étaient encore vives, avec un programme réformiste visant à relancer l'économie et à moderniser le système politique, en adoptant des politiques dites de « perestroïka » (reconstruction), et de « glasnost » (transparence).



Il a mis fin à la Guerre froide en négociant avec succès avec le président américain Ronald Reagan l'abolition de toute une catégorie de missiles par le biais du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, en mettant fin à l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Il a aussi précipité l'éclatement du Pacte de Varsovie, la domination soviétique sur l'Europe de l'Est et, finalement, l'Union soviétique elle-même, le tout en l'espace de six ans seulement.



Prix Nobel de la paix



Salué par la communauté internationale mais de plus en plus critiqué dans son pays, il reçoit en 1990 le prix Nobel de la paix pour son rôle de premier plan joué dans les « changements radicaux des relations Est-Ouest », selon les juges.