Moussa Faki condamne l'arrestation du président malien et appelle à sa libération

Le President de la commission de l’Union Africaine Moussa Faki Mahamat a condamné énergiquement, mardi, l'arrestation du President Ibrahim, Boubacar Keita, du Premier Ministre et d'autres membres du Gouvernement maliens. Il a appelé à leur libération immédiate.



Il condamne fermement "toute tentative de changement anti constitutionnel" et appelle les mutins à "cesser tout recours à la violence et au respect des institutions républicaines."



Moussa Faki Mahamat appelle la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les Nations Unies et toute la communauté internationale à conjuguer efficacement leurs efforts pour s'opposer à tout recours à la force pour la sortie de la crise politique au Mali.