N'Djamena : ​"La Citoyenneté Active" lance la campagne "Agir dans mon quartier" à Fondoré

Tarikh Aziz Youssouf, représentant de l’association, a exhorté la jeunesse du 10e arrondissement à s’engager activement pour lutter contre les inondations et contribuer à l’assainissement de leur environnement. La campagne, qui débute à Fondoré, s’étendra progressivement à 20 quartiers du même arrondissement.



De son côté, Oumar Idriss Tom, point focal de l’association, s’est félicité de l’élan citoyen autour de cette action, notamment à travers les travaux d’aménagement de la principale voie menant au petit marché de Fondoré 1. Les membres de l’association ont ainsi participé à des activités de nettoyage et de dégagement des voies inondables.



Par cette campagne, La Citoyenneté Active entend non seulement améliorer les conditions de vie dans les quartiers ciblés, mais aussi sensibiliser durablement les jeunes à l’importance de leur engagement dans la vie communautaire. L’association espère que cette dynamique citoyenne servira de modèle à d’autres initiatives similaires à travers la capitale.