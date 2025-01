N'Djamena - ​Inspection du marché à mil : La déléguée du gouvernement appelle au respect de l’ordre urbain

La Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Amina Kodjiana, a effectué ce mardi 28 janvier 2025 une mission d’inspection au marché à mil, situé dans le 4ᵉ arrondissement. Cette visite fait suite aux plaintes des habitants des quartiers environnants concernant l’occupation anarchique des voies publiques.



Sur place, elle a constaté que plusieurs axes étaient envahis par des installations commerciales illégales, entravant la circulation des véhicules et des piétons. Elle a immédiatement ordonné la libération des passages et a exhorté les commerçants à respecter l’organisation urbaine pour garantir un meilleur cadre de vie aux habitants.



Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer l’aménagement urbain et fluidifier la circulation dans la capitale. Elle témoigne de la volonté des autorités à répondre aux préoccupations des citoyens et à promouvoir un environnement urbain plus organisé et fonctionnel.