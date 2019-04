N'Djamena : Adago Yacouba tape du poing sur la table face à la mauvaise gestion

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djaména, Adago Yacouba, a tenu ce jeudi une rencontre avec les maires d'arrondissements de la capitale. Il a attiré l’attention des maires des dix communes de la ville de N’Djaména sur de multiples manquements et comportements qui ne cadrent pas avec leur mission.



Adago Yacouba a dénoncé la mauvaise gestion des communes d’arrondissements, au détriment de l'intérêt des citoyens. "Nonobstant mes multiples interpellations et conseils lors de nos rencontres hebdomadiers, je suis au regret de constater que notre cité capitale demeure toujours insalubre", a-t-il relevé.



D'après lui, "les artères principales bitumées et les viaducs sont obstrués et envahis par du sable, faute d'entretien. Les rues sont jonchées d'immondices. Les marchés sons sales avec des ordures non enlevées, les eaux usées sont déversées et stagnent partout. Le chien est un animale errant. Les réserves de l'Etat ainsi que le domaine public sont occupés par des individus. Les espaces de reboisement sont systématiquement soit détruit, soit occupés".



"Dorénavant, de tels comportements ne seront plus tolérés. Je multiplierai les contrôles pour m'enquérir de l'application de toutes les instructions. De ce qui précède, je vous instruit à vous atelier à réaliser les activités. relevant de vos compétences respectives conformément au décret n° 478", a mis en garde Adago Yacouba.



Il a appelé à la relance de la journée de salubrité chaque samedi, le rétablissement de l'éclairage des voies publiques à travers la ville, la révision des feux tricolores dans les carrefours de la capitale et la mise à jour des panneaux de signalisation.