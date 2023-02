N'Djamena : Bet Al-Nadjah lance sa boutique de vente de produits locaux

Le directeur général par intérim, Kaldé William, invite les jeunes promoteurs à saisir cette occasion pour être visibles sur les marchés. "Nous avons des emballages et des outils d'analyse, c'est l'occasion pour les promoteurs et les promotrices d'emballer les produits avec une marque made in Tchad", appelle Kaldé William. D'autres boutiques de vente seront ouvertes dans les jours à venir dans les différents quartiers de la capitale et en province, informe le vice-président des ventes, Alladoum Asdjim.



La boutique est située juste à côté du siège de Bet Al-Nadjah, sur l'avenue Mbaïlemdana à Moursal dans le 6ème arrondissement. Les consommateurs et les petites entreprises locales peuvent maintenant se procurer facilement des produits locaux et contribuer à la promotion de la production locale. La boutique de vente de Bet Al-Nadjah est une initiative encourageante qui pourrait stimuler la production et la consommation de produits locaux au Tchad.