N'Djamena : Des mesures concrètes pour prévenir les inondations et protéger les citoyens

Le bureau de contrôle est appelé à surveiller de très près ces travaux pour s'assurer que les déchets ne restent pas dans les canaux curés, comme cela a été observé par le passé.



La gestion des eaux pluviales est un défi majeur, surtout face aux inondations récurrentes qui affectent notre population, nos infrastructures et notre environnement. Cette campagne de curage est essentielle pour prévenir ces désastres naturels et assurer la sécurité de nos concitoyens.



Avec la participation active des acteurs impliqués dans cette campagne, nous pouvons faire en sorte que N'Djamena devienne une ville plus résiliente, plus propre et plus prospère.