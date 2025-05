N'Djaména : Distribution de kits d'hygiène pour un environnement sain dans le 9ème arrondissement

Cette initiative louable vise à renforcer les pratiques d’assainissement au sein de ces marchés et à promouvoir un environnement plus sain pour l'ensemble des commerçantes et des usagers.





Les organisateurs ont tenu à remercier chaleureusement les commerçantes pour leur engagement et leur participation active à cette démarche essentielle pour l'amélioration de la qualité de vie dans leur environnement de travail.





Cette action concrète représente une étape supplémentaire vers la construction d'une ville plus propre et plus résiliente face aux défis sanitaires et environnementaux.





Cette activité a été réalisée par l'ONG ACRA (Association de Coopération Rurale en Afrique et en Amérique latine) dans le cadre du projet « Réduction des Risques et de l’Impact des Inondations dans les Zones Urbaines et Périurbaines de N’Djamena », un projet financé par la Banque mondiale à travers l’initiative Projet Pilier et mis en œuvre par ACRA.