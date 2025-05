N'Djaména : Envoi du premier contingent de pèlerins Tchadiens pour le Hadj 2025

Cette première opération de départ a concerné un groupe de 363 pèlerins et s'est déroulée sous la supervision du Président de l'Organe de Régulation de la Gestion du Pèlerinage (ORGEP), Monsieur Idriss Dokony Adicker, ainsi que de plusieurs membres du comité en charge de l'organisation du Hadj 2025.





Dans son allocution, le Président de l'ORGEP, Monsieur Idriss Dokony Adicker, a exprimé sa profonde gratitude envers les membres du comité pour leur engagement et leur détermination qui ont permis le succès de cette opération. Il a également prodigué des conseils importants aux pèlerins, les exhortant à faire preuve d'exemplarité, à adopter un comportement responsable les uns envers les autres et envers autrui, et leur a souhaité un Hadj béni et un séjour pieux en Arabie Saoudite.





Officiellement lançant la cérémonie, le Ministre d'État, Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur Limane Mahamat, a souligné la signification spirituelle de ce voyage et a exhorté les pèlerins à faire preuve de responsabilité et de courtoisie envers les responsables chargés de leur orientation et de leur assistance. Il a également saisi cette occasion pour remercier le Président de l'ORGEP pour sa réactivité et son dévouement, ainsi que toute l'équipe pour sa collaboration essentielle à la réussite de cette organisation.