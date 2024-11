N’Djamena : L’ATADEL forme les acteurs locaux et observateurs territoriaux du 7ᵉ arrondissement

Ce samedi 16 novembre 2024, l’Agence Tchadienne d’Appui au Développement Local (ATADEL) a lancé un atelier de formation à l’intention des observateurs territoriaux et des acteurs locaux de la commune du 7ᵉ arrondissement de N’Djaména.



Le Coordonnateur du Programme National d’Appui aux Communes du Tchad (PNACT), Gongdo Noël, a souligné l’importance de cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux, des observatoires territoriaux et des autorités municipales. Selon lui, cette démarche vise à doter les participants d’outils adaptés et efficaces pour mieux répondre aux besoins des populations et contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Dans son discours, Gongdo Noël a précisé que l’Observatoire Territorial est un instrument clé pour le suivi et l’analyse des enjeux auxquels les communes sont confrontées. Il permet de collecter et de traiter des données locales essentielles, telles que la démographie, les infrastructures, l’aménagement du territoire, l’urbanisation, l’économie locale, l’environnement, la santé et l’éducation. « Ces données sont indispensables pour une gestion plus transparente, plus efficace et adaptée aux besoins réels des citoyens », a-t-il ajouté.



Le Maire 2ᵉ adjoint de la commune du 7ᵉ arrondissement, Myengar Mbaiodel Gédéon, a officiellement ouvert l’atelier. Il a souligné que cette formation constitue une opportunité unique pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement d’un observatoire territorial dans le cadre de la décentralisation et du développement local. Il a également mis en avant l’importance de la collaboration entre les différents acteurs locaux — autorités municipales, techniciens, citoyens et partenaires — pour renforcer l’efficacité des actions en faveur d’une meilleure gouvernance territoriale, comme le souhaitent les plus hautes autorités du pays.



L’Observatoire Territorial a été présenté comme un levier fondamental pour éclairer les décisions des politiques publiques locales. En permettant une planification structurée, fondée sur les réalités des territoires, cet outil contribuera à une meilleure gestion des ressources et à l’amélioration de la qualité de vie des populations.