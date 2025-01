N'Djamena : L'ATPAD et ses partenaires œuvrent pour désenclaver les zones inondées du 9ème arrondissement

Cet atelier, présidé par l’administrateur délégué du 9ème arrondissement, M. Fangnizowé Paul, a réuni plusieurs acteurs locaux, dont l’Association Jeune Active du 9ème arrondissement.



Dans son allocution d’ouverture, l’administrateur délégué du 9ème arrondissement, M. Fangnizowé Paul, a rappelé que l’ATPAD est une association à but non lucratif créée en 2016, composée de femmes et d’hommes engagés pour la paix et le développement durable. Selon lui, cette association a pour mission d’apporter un soutien essentiel aux personnes en situation de précarité. Il a souligné que cet atelier de capitalisation est un événement majeur qui favorise des échanges passionnants et interactifs, le partage d’expériences et surtout la promotion de bonnes initiatives. Ces dernières, a-t-il ajouté, contribueront à désenclaver les zones devenues inaccessibles à cause des inondations dans le 9ème arrondissement.



M. Fangnizowé Paul a également rappelé que les efforts réalisés, malgré des moyens limités, témoignent de la résilience et de la force de la communauté. Pour lui, il est essentiel de tirer des leçons du passé pour mieux construire l’avenir. Il a insisté sur l’importance d’aller plus loin dans la réponse aux défis posés par les inondations.



Enfin, il a saisi l’occasion pour remercier tous les partenaires qui soutiennent cet engagement, soulignant que la lutte contre les inondations reste une priorité pour la commune. Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la mobilisation collective pour faire face à ce fléau et renforcer la résilience des communautés affectées.