N'Djamena : L'engouement pour la vente des drapeaux bat son plein

Amadou Hassan, étudiant en histoire à l'université de Toukra, souligne que "pour une population moins instruite, le drapeau ne représente rien. Même lors des célébrations de la fête de l'indépendance, peu de Tchadiens décorent leur maison avec le drapeau national."



Contrairement aux années précédentes, on constate un intérêt croissant des jeunes pour le drapeau national. Cependant, on qualifie souvent ces jeunes de partisans du parti "Les Transformateurs". Quoi qu'il en soit, posséder le drapeau national chez soi est un signe de patriotisme.



Selon Sanda Umar, étudiant en première année de licence, "décorer sa maison avec le drapeau national n'est pas mauvais, mais cela ne changera rien aux conditions de vie de la population tchadienne". Il souligne que, de manière générale, qu'il s'agisse du drapeau national du Tchad ou d'ailleurs, il représente l'emblème du pays et justifie son acquisition par chaque citoyen, comme un signe d'amour pour la patrie.



En tout cas, ceux qui achètent des drapeaux le font par sentiment envers leur pays. Il est important d'enseigner aux enfants les valeurs du drapeau national.