N'Djamena : La cathédrale intègre une bibliothèque, une librairie et une cafétéria accessibles à tous

Selon l'architecte, la cathédrale a été conçue comme une maison de prière pour tous les peuples, dans un esprit d'universalité. En plus de la salle de prière et de culture, elle abrite des bureaux pour le curé et son personnel, des salles de réunion et de conférence, ainsi qu'une grande salle à l'extérieur. Elle dispose également d'une bibliothèque, d'une librairie et d'une cafétéria ouverte à tous, offrant un cadre accueillant et inclusif.



La cathédrale Notre Dame de La Paix, construite dans une tradition universaliste, est une contribution significative à la diversité religieuse et culturelle de la ville de N'Djamena. Son ouverture témoigne de l'engagement de la communauté catholique tchadienne à fournir un espace de prière et de rassemblement pour tous, sans distinction.