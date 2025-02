N'Djaména : La mairie offre des tables aux vendeuses pour améliorer les conditions de vente

Dans une démarche visant à améliorer les conditions de travail des commerçantes et à garantir la salubrité des produits alimentaires, la maire de N'Djamena, Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, a procédé ce 30 janvier 2025 à la remise de 400 tables aux vendeuses de légumes, de poissons et de fruits des marchés centraux, du marché à mil et de celui de Dembé.





Une initiative saluée





Cette initiative fait suite à l'observation que ces commerçantes étaient contraintes d'étaler leurs produits directement au sol, exposant ainsi les aliments à la poussière et aux diverses salissures. Consciente de l'importance de garantir des conditions d'hygiène optimales, la mairie a décidé de fournir à ces femmes des tables pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions.





Un équipement adapté aux besoins des commerçantes





Les tables, fabriquées par les services de la mairie, sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des vendeuses. Elles sont solides, durables et faciles à nettoyer. Cette dotation permettra non seulement d'améliorer l'hygiène des produits alimentaires mais également d'offrir un cadre de travail plus agréable aux commerçantes.





Un engagement pour le bien-être des N'Djaménois





En offrant ces tables, la mairie de N'Djamena démontre son engagement à améliorer le cadre de vie des N'Djaménois. Cette initiative s'inscrit dans une politique plus globale visant à moderniser les marchés et à améliorer les conditions de vie des populations.





Les réactions des bénéficiaires





Les vendeuses ont accueilli avec joie cette initiative de la mairie. Elles ont exprimé leur gratitude pour ce geste qui va leur permettre de travailler dans de meilleures conditions et de préserver la santé de leurs clients.







Cette remise de tables marque une avancée importante dans l'amélioration des conditions de travail des commerçantes de N'Djamena. C'est un exemple concret de la volonté des autorités municipales de mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens.