N'Djamena : Le marché de Taradona se revitalise avec les nouvelles récoltes paysannes

Après des mois où les mangues dominaient les étals, le marché arbore désormais de nouvelles couleurs grâce à l'afflux de produits frais issus des récoltes paysannes. Cette transition est une bouffée d'oxygène pour de nombreux habitants de la capitale tchadienne. Les étals se remplissent de maïs frais, d'arachides fraîches, de patates douces et de manioc, des denrées agricoles qui inondent la ville.





Pour les petits commerçants, cette période est synonyme de soulagement et d'opportunités. Madeleine, une vendeuse de maïs frais, témoigne de cette effervescence : « J'achète le maïs frais, après l'avoir cuit, je sillonne les quartiers pour le vendre, entre 100 et 150f l'unité. » Son témoignage illustre l'ingéniosité et la persévérance des acteurs locaux.





L'arrivée de ces produits de saison ne fait pas que diversifier l'offre alimentaire ; elle renforce également les activités génératrices de revenus pour une large frange de la population. Les efforts inlassables des paysans se traduisent directement par un regain d'activité économique au cœur de la capitale. Le marché de Taradona, en changeant de "couleur", devient ainsi le reflet d'une économie locale résiliente et d'une agriculture qui continue de nourrir la ville et ses habitants.