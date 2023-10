N’Djamena : Les journalistes formés sur la Vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS.

Organisée par le CTA-HCP sur appui financier du IDEA International, la formation vise à renforcer les capacités de journalistes sur le digital pour un appui sur le mécanisme de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du Dialogue National Inclusif et souverain (DNIS).



En trois, plusieurs thématiques ont été débattues, notamment, la présentation du cahier des charges de la transition, présentation du mécanisme de suivi (CTA-HCP), les techniques de vulgarisations des résolutions et recommandations du DNIS, état des lieux de l’utilisation du digital dans une transition politique, risque ou limite du digital dans une transition, impact des réseaux sociaux dans le monitoring de la mise en œuvre des résolutions et recommandations ( RR/DNIS) et l’applicabilité de l’éthique et la déontologie dans le traitement de l’information digitale.



Une formation que le chef de programme de IDEA International, Abdoul Wahab BA, estime qu’elle est une rencontre de donner et de recevoir autour des bonnes pratiques en matière du digital, avec un accent particulier sur son utilisation effective pour une communication efficace en appui au mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions du Dialogue National.



Une formation sanctionnée par la remise des attestations et des supports sur les recommandations et résolutions du DNIS.