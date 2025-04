N'Djamena : Renforcement de la sécurité au 2ᵉ arrondissement, Amina Kodjiana appelle à la mobilisation collective

La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiana, a tenu ce lundi 28 avril 2025 une réunion d’échange au sein du 2ᵉ arrondissement de la ville. L'objectif était de discuter avec les responsables administratifs, communaux et traditionnels des problématiques liées à la sécurité, aux inondations et aux incendies dans la circonscription.



Concernant la sécurité, Amina Kodjiana a rappelé que le chef de l'État, le Premier ministre et les autorités locales organisent régulièrement des réunions de concertation sur ce sujet. Elle a souligné l'importance des patrouilles dans les quartiers et a insisté sur la nécessité d'améliorer l’éclairage public pour renforcer la sécurité. La déléguée a également évoqué les retours positifs qu'elle a reçus de la population au sujet de ces initiatives, appelant chacun à s’impliquer davantage pour soutenir les forces de sécurité dans leur mission de démantèlement des groupes perturbant la tranquillité des citoyens.



Tout en saluant les efforts déjà déployés, Amina Kodjiana a encouragé les forces de sécurité à intensifier leurs actions afin de garantir la quiétude des habitants. Elle a exhorté les chefs de quartiers et les chefs de carrés à assumer pleinement leurs responsabilités, notamment en identifiant les personnes qui troublent l’ordre public.



La déléguée a rappelé que la sécurité repose sur une chaîne de collaboration efficace entre la population, les chefs traditionnels, les administrateurs délégués et les forces de sécurité. Elle a également lancé un appel à la vigilance en invitant les citoyens et les chefs de carrés à signaler la présence d’étrangers sans papiers vivant clandestinement dans le 2ᵉ arrondissement.



Amina Kodjiana a conclu en insistant sur la responsabilité collective : les chefs de carrés doivent surveiller activement leurs zones pour garantir une meilleure sécurité à tous.