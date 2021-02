N'Djamena : Réunion de prise de contact entre le président du G5 Sahel et le staff

Le président en exercice du G5 Sahel, Idriss Deby, a présidé le 17 février dernier, une réunion de prise de contact avec le staff dirigeant du G5 Sahel et de la Coalition Sahel, conduit par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mamame Sambo Sidikou.



A cette occasion, Idriss Deby a détaillé sa feuille de route qui guidera son mandat durant un an. Le nouveau représentant de la Coalition pour le Sahel, le Dr Djimé Adoum et le commandant de la force du G5 Sahel, le général Oumarou Namata Gazama, ont également pris part à la réunion.



Un bataillon de 1200 soldats tchadiens est en route vers le fuseau centre, communément appelé zone des trois frontières. Le président en exercice du G5 Sahel a par ailleurs instruit également ses proches collaborateurs dans ce sens. Les instructions du nouveau président en exercice du G5 Sahel sont claires, selon le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mamame Sambo Sidikou.