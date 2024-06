N’Djamena accueille la première édition du Forum de la Fête des pères

C'est dans une ambiance conviviale que le premier forum de la Fête des Pères a été organisé ce dimanche 30 juin 2024 à l'espace Talino Manu de N'Djamena, sous les thèmes : « La responsabilité d'un père face à l'éducation de ses enfants » et « La violence basée sur le genre ».



Cet événement majeur a vu la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le Conseiller Takilal Ndolassem, qui était également le parrain de ce forum.



Dans son discours d'ouverture, la promotrice, Madame Monodji Radjitan, a exprimé toute sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement.



Exprimant sa joie devant les invités, le Conseiller Takilal a affirmé : « Un bon père n'est pas celui qui a mis des enfants au monde, mais celui qui s'occupe des enfants. » Il a également informé le public qu'il ne conçoit pas, mais qu'il a dix enfants à l'orphelinat dont il prend soin.



Au cours de cette cérémonie, une conférence-débat a été organisée par quatre panélistes qui ont discuté de plusieurs thèmes concernant l'éducation parentale.



Maître Nomaye Clarisse, l'une des panélistes, a abordé le thème : « Père comme modèle de compagnon de demain pour la fille ». Selon elle, les filles imitent souvent leurs pères dès leur jeune âge et sont plus attachées à leurs pères qu'à leurs mères.



Selon un des conférenciers, les avantages de la vie en famille incluent les moments partagés, l'entraide et l'assistance entre époux.



En expliquant le thème : « Les droits et devoirs de la famille », Maître Hissein Ngaro a indiqué qu'un père est celui qui a engendré ou adopté un ou plusieurs enfants et qui se soucie de leur éducation et encadrement. Pour lui, le rôle d'un père est de conseiller, veiller et assurer une bonne éducation ainsi qu'un encadrement physique, moral et vestimentaire.



Les activités de ce forum dureront trois jours.