N'Djamena : au marché Taradona, les vendeurs de poissons rendent la circulation difficile

Selon les témoignages de certains riverains, cette situation est devenue un véritable problème pour la communauté. "Quand on parle de l'embouteillage à N'Djamena, c'est devenu un problème", déclare un habitant du quartier.



Les habitants du 7e arrondissement, où se situe l'axe CA7, demandent à la mairie de jouer son rôle et de prendre des mesures pour résoudre ce problème. "La mairie du 7e arrondissement doit jouer son rôle et prendre des mesures pour régler ce problème d'embouteillage", déclare un autre habitant.



Cette situation d'embouteillage n'est pas seulement un problème pour les habitants, mais aussi pour les commerçants et les entreprises qui se trouvent dans la zone touchée. Cela peut avoir un impact négatif sur l'économie locale et la qualité de vie des habitants.



Il est donc crucial que les autorités locales et les leaders communautaires travaillent ensemble pour trouver des solutions pour résoudre ce problème d'embouteillage à N'Djamena. Des mesures telles que la réglementation de la vente de poissons frais, la construction de parkings pour les vendeurs ambulants, et la mise en place de systèmes de circulation alternée pourraient être des solutions potentielles.