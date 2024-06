N'Djamena : clôture du Festival Chabab CA9 au rythme de l'art et de la musique

Placé sous le haut patronage du Maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kérima Saleh, le festival Chabab CA9 est un festival culturel visant à promouvoir l'art, la musique et la danse dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djaména, dans le but d'éveiller la jeunesse.



Ce festival, placé sous le thème « La culture, vecteur d'une citoyenneté active », a été organisé par le groupe Wokitna et a commencé le 31 mai 2024. Durant le festival, des matchs de football, des causeries-débats, des expositions-ventes et des prestations artistiques étaient au programme.