N'Djamena : des aménagements seront engagés bientôt dans plusieurs autres anciens quartiers

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo, a annoncé lundi que des études de 110 km de voiries urbaines de la ville de N'Djamena sont en cours de contractualisation avec des bureaux d'études. Une fois les études achevées, les travaux de bitumage seront lancés.



S'exprimant lors du lancement du projet de pavage des rues de Mardjan Daffack, le ministre a précisé que ce projet n'est que le début d'un vaste programme de transformation morphologique des vieux quartiers de la capitale pour les rendre propres, beaux et vivables.



Les autorités ambitionnent d'engager dans les tous prochains mois, des mêmes aménagements dans les autres anciens quartiers, notamment Ambassatna, Ridina, Paris Congo, Kabalaye, Hilé Leclerc, etc.



Ces aménagements permettront à ces vieux quartiers, faisant partie intégrante de l'histoire de Fort Lamy devenu N'Djamena, de présenter un autre visage.