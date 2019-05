N'Djamena : des comités d'assainissement équipés pour la collecte des déchets

Les comités d'assainissement des communes des 7ème et 10ème arrondissements ont reçu ce lundi, au cours d'une cérémonie, du matériel et des équipements de pré-collecte des déchets ménagers, dans le cadre du projet Santé urbaine de N'Djamena.



Le don a été réalisé par la commune de la ville de N'Djamena, avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD). Il est composé de pousse-pousses et de motocyclettes avec remorques.



"C'est un projet pilote et dont nous voulons voir la faisabilité parce que nous n'avons jamais doté les comités d'assainissements de matériel aussi efficace. C'est la première fois que nous donnons du matériel à moteur", a déclaré le coordonateur du projet Santé urbaine à N'Djamena, Oumar Sarmadji.



Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane a lancé un "vibrant appel" aux ménages des communes des 7ème et du 10ème arrondissements afin qu'ils s'abonnent massivement aux comités d'assainissement.



"Je tiens à souligner que le succès de cette expérience pilote permettra de mobiliser davantage de ressources auprès de nos partenaires afin d'assainir notre ville", a souligné le maire de N'Djamena.



La représentante de l'AFD a réaffirmé la disponibilité de l'organisme français d'accompagner la commune de N'Djamena. Récemment, 70 membres des comités d'arrondissement des 7ème et 10ème arrondissements ont bénéficié d'une formation en matière de gestion des déchets.