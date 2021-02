N'Djamena : des gendarmes surpris en train de remplir des mandats de dépôt avant audition

L'avocat Maître Alain Kagonbé a dénoncé lundi deux irrégularités au Palais de justice, suite au déferrement de plusieurs manifestants arrêtés lors des marches des 5 et 6 février à N'Djamena.



"Pendant que nous avocats étions en train d'attendre que nos clients soient appelés afin d'être entendus par le Procureur qui a la charge du dossier, le dossier s'est retrouvé par une étrange alchimie entre les mains des gendarmes qui étaient en train de remplir les mandats de dépôts, avant même qu'ils ne soient entendus devant le procureur de la République", a indiqué Maître Alain Kagonbé.



Selon lui, "les avocats des manifestants ont demandé que le dossier soit restitué immédiatement au procureur qui a la charge de son administration".



Par ailleurs, des avocats ont été empêchés d'entrer derrière le Parquettier pour assister deux prévenus : Mahamat Nour Ibedou et Mme. Achta".



Maître Alain Kagonbé juge inacceptable cette situation. Il demande à ce que "les choses se passent dans les règles de l'art".



Le dossier des manifestants est renvoyé à mardi et restitué au procureur titulaire.