N'Djamena : des jeunes ambassadeurs formés en prévention et gestion des conflits

N'Djamena - L'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits a initié une formation sur la prévention et la gestion des conflits à l'endroit de ses ambassadeurs de la ville de N'Djamena, ce 29 août 2022 au centre Al-Mouna.



L'objectif de cette formation est d'outiller 30 jeunes ambassadeurs de l'organisation, répartis dans 10 universités et instituts de la ville de N'Djamena, avec pour mission de sensibiliser et conscientiser sur la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.



Dr. Abdoulaye Fallati, spécialiste en gestion et résolution des conflits, encadre les jeunes participants durant la formation.