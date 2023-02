N'Djamena : des toilettes indignes du Palais des arts et de la culture

Lors de la 5ème édition des gouverneurs de province tenue à N’Djamena, il a été constaté avec amertume l'état insalubre des toilettes du Palais des arts et de la culture (anciennement Palais du 15 Janvier). Les comportements des usagers contribuent grandement à cette situation, avec des pratiques peu hygiéniques telles que le jet d'ordures dans la cuvette, l'abandon des bouteilles d'eau après usage, le refus de tirer la chasse après les besoins, et le refus d'utiliser la brosse pour nettoyer la cuvette.



Il est essentiel de rappeler que l'utilisation de toilettes propres est bénéfique pour la santé publique, car cela réduit le risque d'exposition à des bactéries, des germes et des virus. De plus, des toilettes propres contribuent à maintenir un environnement sain et une bonne ambiance dans les bâtiments publics.



Les personnes en charge de l'entretien du Palais des arts et de la culture sont donc appelées à prendre des mesures pour maintenir les toilettes dans un état de propreté. Cela nécessite une sensibilisation des usagers, mais également un nettoyage régulier des toilettes et une surveillance accrue de l'hygiène dans ces espaces publics.



L’insalubrité des toilettes est un problème qui peut être résolu avec une prise de conscience collective et des actions concrètes pour maintenir des toilettes propres et hygiéniques dans les bâtiments publics.