N'Djamena : deux quartiers seront privés d'électricité en raison d'un défaut technique (SNE)

La Société nationale d'électricité (SNE) a informé ce 8 juillet 2023 les abonnés des quartiers Dinguessou et d'une partie de Zafaye II qu'un défaut affecte le câble souterrain, plus précisément le tronçon du départ E (T369 - poste Camp Militaire). Ce défaut entraîne l'isolement des postes du Camp Militaire et du cimetière.



En conséquence, les deux quartiers mentionnés seront privés d'électricité pendant toute la durée des travaux de réparation. Toutefois, la SNE tient à rassurer les abonnés en précisant que des équipes techniques sont mobilisées pour résoudre le problème dans les meilleurs délais.