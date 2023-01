N'Djamena : effectif pléthorique du personnel communal et faible budget, déplore le maire sortant

Le maire sortant de N’Djamena, Ali Haroun, a prononcé un discours lors d'un Conseil Extraordinaire du Conseil municipal tenu le 16 janvier 2023 à l'Hôtel de Ville. Il a rappelé qu'après vingt mois à la tête de la commune de la ville de N'Djamena, il a passé le témoin à une nouvelle équipe.



M. Haroun a souligné les problèmes auxquels la ville de N'Djamena est confrontée, notamment son extension exponentielle, sa démographie croissante et les aléas liés au climat, en particulier les inondations pluviales et fluviales. Il a rappelé que l'année 2022 a été particulièrement difficile pour tous en raison des vagues de déplacements causées par ces inondations et a souligné la nécessité de mettre en place des programmes et projets innovants pour y faire face.



Il a également mentionné que la commune de N’Djaména qu'il quitte avec le sentiment d'un devoir accompli, celui d'un Maire qui quitte ses fonctions sans arriérés de salaire, bien que "l'effectif du personnel est pléthorique, plus de 2000 agents et de l'autre côté des revenus très faibles".