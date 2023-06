"N'Djamena est une poubelle", le ministre de l'administration menace de dissoudre le conseil communal

La réunion a réuni la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, la maire de la ville et les responsables des dix communes d'arrondissements.



Le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a exprimé sa colère lors de cette réunion de crise qui se déroule actuellement à l'hôtel de ville de N'Djamena. Il a vivement critiqué les communes et la mairie de la ville, déclarant que "N'Djamena est une poubelle". Il a également pointé du doigt les recettes des communes et l'apparence des maires, les accusant de se vêtir de beaux habits et de rouler en voitures de luxe.



Face à cette situation, le ministre a évoqué la possibilité de dissoudre le conseil communal et de mettre en place un comité de crise pour prendre des mesures drastiques.