N'Djamena : fermeture de trois grossistes de médicaments pour non-respect des normes

Accompagné par le Directeur Général Adjoint de la Pharmacie et des Laboratoires, Dr Ayoub Mahamat Abderamane, ainsi que d'autres responsables, ils ont visité cinq dépôts, fermant trois d'entre eux pour non-conformité. Ces actions s'inscrivent dans le cadre des efforts du ministère pour garantir la distribution de médicaments sûrs et de qualité.



Les résultats de ces inspections seront discutés lors d'une réunion mensuelle visant à améliorer les pratiques des grossistes. Dabsou Guidaoussou a également appelé les acteurs du secteur privé à respecter les réglementations pour contribuer à l'amélioration de la santé publique et de la qualité des soins au Tchad.