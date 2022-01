N'Djamena : incivisme sur la route et embouteillage au pont à double voie

La circulation est bloquée depuis 13 heures sur le pont à double voie à N'Djamena. L’incivisme de la population et le manque de connaissance du Code de la route font que les N’Djamenois souffrent des problèmes de circulation.



Le pont à double voie est toujours saturé aux occasions de fêtes, rendant la circulation difficile par manque de civisme.



"Si tout le monde se mettait en file indienne de chaque côté de la route, nous ne connaîtrons pas ce problème", affirme un motocycliste.



Les visites de familles et le retour à la maison pour les habitants de Walia, Toukra et Koundoul semblent difficiles ce 1er janvier 2022 au vu de l'embouteillage observé en plein après-midi.