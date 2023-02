N'Djamena interdit la fabrication et la cuisson des briques en terre dans le périmètre urbain

La ville de N'Djamena a interdit la fabrication et la cuisson des briques en terre dans le périmètre urbain, selon l'arrêté N°060/CVNDJ/SG/2023. Dans le cadre de la vulgarisation de cette décision, une délégation municipale, dirigée par la maire de la ville, Bartchiret Fatimé Zara Douga, s'est rendue auprès des jeunes fabricants de briques pour leur expliquer les raisons de cette interdiction.



La maire a expliqué aux jeunes fabricants que cette décision a été prise pour des raisons environnementales. La production de briques en terre contribue à la dégradation de l'environnement en raison de la déforestation, du manque de terre arable et de la pollution de l'air due à la combustion du bois utilisé pour la cuisson des briques.



La délégation municipale a également rappelé aux jeunes fabricants de briques que la ville de N'Djamena a lancé un projet de construction de logements sociaux dans lequel des matériaux de construction plus écologiques seront utilisés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable de la Ville de N'Djamena qui vise à réduire l'impact environnemental des activités urbaines.