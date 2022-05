N'Djamena : l'ONAPE initie une journée portes ouvertes face aux défis de l'emploi

La problématique de l'emploi touche particulièrement le Tchad où se pose la difficulté de l'insertion des jeunes dans la vie active. L'ONAPE est l'institution chargée de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de l'emploi, rappelle Sadick Brahim Dicko, directeur général de l'Office.



L'ONAPE dispose de 18 bureaux provinciaux et quatre bureaux annexes implantés à N'Djamena. La nouvelle dynamique adoptée par l'ONAPE est d'aller vers des synergies d'action avec les collectivités locales, afin d'asseoir des stratégies adéquates et adaptées pour mieux accompagner les jeunes à s'insérer dans la vie active, selon Sadick Brahim Dicko.



L'ONAPE exhorte les jeunes à l'apaisement afin d'aborder l'avenir avec plus de sérénité et ne pas sombrer dans la violence avec ses corollaires. Elle appelle les entreprises publiques et privées à adhérer à son programme pour gagner le pari de la réduction du chômage et de la lutte contre le sous-emploi et la pauvreté qui malmènent la jeunesse tchadienne.