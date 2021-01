N'Djamena : l'UNET dénonce un sabotage des élections de son nouveau bureau

"Cette rencontre n'est qu'une manœuvre visant à saboter simplement les élections de l'UNET, section de l'université de N'Djamena, prévues dès la reprise des cours.



Le bureau exécutif de l'UNET et la chambre des délégués section de l'Université de N'Djamena appellent Hissein Massar Hissein et ses complices à la retenue, au respect du bon sens. Par ailleurs, ils seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendra en cas de perturbation des élections".

"Pour finir, nous demandons sagement à la plateforme syndicale revendicative et au gouvernement de prôner le dialogue afin de sauver l'année académique en cours".

La section de N'Djamena de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) a fait un point de presse jeudi pour dénoncer des entraves dans son processus électoral. Elle a réagi à une rencontre tenue par M. Hissein Massar Hissein à son bureau, à l'Université Roi Fayçal en date du 19 janvier 2021, avec d'anciens étudiants.Selon, le secrétaire exécutif adjoint, Aziber Malloua, "pendant que les étudiants sont chez eux à cause des mesures prises par les plus hautes autorités contre la pandémie et à cause de la grève de la plateforme revendicative, M. Hissein Massar Hissein et ses complices cherchent coûte que coûte à créer des problèmes qui pourraient mettre les étudiants en conflit et compromettre la reprise éventuelle des cours à l'université de N'Djamena".La section de l'UNET dénonce un sabotage :Les étudiants appellent les autorités et les syndicats à dialoguer pour favoriser la reprise des cours :