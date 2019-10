N'Djamena : l'hôpital Tchad-Chine débordé par le sous-effectif et l'afflux de malades

L'hôpital de l'amitié Tchad-Chine a organisé jeudi une journée de réflexion sur l'organisation du service des urgences de l'établissement sanitaire. Plusieurs membres du personnel ont pris part à la journée de réflexion afin d'échanger et de formuler des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la structure sanitaire.



L'hôpital entend se doter d'un plateau technique de haute gamme et disposer d'un personnel qualifié.



"Nous recevons en moyenne 50 malades en urgence chaque jour et plus de 2500 venus en urgence dans nos services", a indiqué Dr. Hamid Djabar, directeur général de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine.



Il a rappelé le "seul objectif" de la journée de réflexion qui est "d'adopter le circuit du malade, l'organigramme du service des urgences, responsabiliser les services concernés et évaluer cela dans le temps pour améliorer l'accès des malades à des services de qualité."



L'établissement sanitaire publique manque de ressources humaines et matérielles, tandis que les médecins ne sont pas spécialisés.



Au total, le service des urgences de l'hôpital compte quatre médecins généralistes, tandis que le service des ressources humaines compte 12 infirmiers diplômés d'Etat et 15 techniciens. Pourtant, l'hôpital fait face à un afflux de patients et le personnel se dit "débordé".



Les participants à la journée de réflexion ont également mis en cause le faible taux de rémunération du personnel médical et l'absence de formation et d'évaluation.