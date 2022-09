N’Djamena : la FAFEDE lance la 2ème phase de formation en faveur de 100 femmes arabophones

L'initiative entre dans le cadre de la caravane de formation de 50.000 femmes arabophones au Tchad. Le projet est financé par l’UNFPA et mis en œuvre par la FAFEDE.



Pour la directrice générale adjointe de la Maison de la femme, Wadana Habiba Solange, la volonté manifeste de ce programme est de résorber significativement la pauvreté, réduire l’exposition à la famille, créer des emplois décents et améliorer les conditions de vie des jeunes filles et femmes issues du monde arabophone.



Wadana Habiba Solange d’ajouter qu'il est difficile, sinon rare, de voir aujourd’hui des activités regroupant uniquement le monde arabophone sur des thèmes aussi riches et variés durant deux semaines. D’après elle, la capture de dividende démographique vise à transformer la croissance démographique en une croissance économique au Tchad.



“L’idée derrière ce programme c’est d’interpeller les décideurs publics et les autres bailleurs afin qu’ils soient conscients de cette marche démographique et d’outiller les jeunes filles et femmes, leur offrir des opportunités pour qu’elles puissent développer des activités génératrices de revenus à travers l’entrepreneuriat, qui est d’ailleurs un facteur incontournable pour le développement du pays”, a-t-elle poursuivi.



Pour le coordonnateur de la FAFEDE, Haroun Adoum Hassane, la caravane est encore ouverte et à chaque étape du financement, sa fondation va lancer la formation jusqu’à l'atteinte de l’objectif escompté.