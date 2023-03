N’Djamena : la Fondation ATIMM soutient les familles d'orphelins pour le ramadan

Ce 25 mars 2023, la Fondation pour l'Assistance Totale et Intégrée des Mineurs Miséreux (ATIMM), en partenariat avec l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), a apporté une assistance alimentaire aux familles des orphelins pris en charge par l'organisation. Les dons comprenaient du riz, de la farine, du sucre et de l'huile.



Le président du conseil d'administration de la fondation, Abakar Abderahim, a rappelé que cette aide en faveur des familles des orphelins s'inscrit dans les objectifs de l'institution. Il a ajouté que "le mois de ramadan est l'occasion pour sa fondation d'être encore plus proche des personnes vulnérables, comme les orphelins et leurs familles, et d'inviter toutes les personnes de bonne volonté à soutenir les familles d'orphelins".



Il convient de rappeler que la Fondation ATIMM a pour mission de contribuer à maintenir un équilibre entre les intérêts vitaux des enfants vulnérables et des orphelins, dans le but de répondre à leurs besoins sans compromettre ceux des classes sociales moyennes et nanties, et de former une génération dynamique, active, responsable, solidaire et engagée pour un monde plus équilibré, juste et durable.