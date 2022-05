N’Djamena : la STE inspecte ses nouvelles extensions du réseau de distribution d’eau

La directrice générale de la Société tchadienne d'eaux (STE), koubra Hissein Itno et quelques membres de son staff ont effectué une visite d'inspection des nouvelles extensions du réseau de distribution d'eau potable ce 6 mai 2022. Trois communes et trois quartiers ont été visités. Il s'agit des communes du 1er, 4ème et 7ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Les différents maires des différentes communes ont exprimé leurs marques de gratitude et reconnaissance à la délégation de la STE pour l'extension et le renforcement du réseau de distribution en eau potable. Pour eux, la satisfaction est incommensurable et le plaisir non dissimulé. Les maires des différentes communes précitées ont par ailleurs exhorté les délégués des quartiers et les chefs des carrés de sensibiliser la population pour brancher le réseau chez soi afin de profiter abondamment de l'eau potable.



La directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a indiqué que les travaux sur le réseau de distribution d'eau potable de la ville de N'Djamena, d'une quantité totale de 21,4 km, touchent les quartiers Farcha, Sabangali, Ambassatna, Blabline, Ridina, Amriguebé, Repos, Diguel, Abena et Chagoua.