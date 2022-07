N'Djamena : la commune du 6e arrondissement déploie des buses de drainage d'eau

Dans le souci d'assainir davantage sa commune, la maire Mamissou Malet, accompagnée du maire adjoint, a lancé les travaux d'implantation d'une cinquantaine de buses au quartier Paris-Congo, aux carrés 1,2 et 3, mais aussi à Moursal dans les carrés 4 et 5.



En cette période de pluies, les populations se trouvent enclavées à cause du manque de système de canalisation d'eau.



La maire juge nécessaire d'équiper ces quartiers de buses et d'un système de canalisation pouvant permettre l'écoulement des eaux.



Mamissou Malet lance un vibrant appel aux populations qui s'adonnent à des pratiques malsaines ou malpropres qui consistent à jeter des ordures dans les caniveaux. Selon elle, ces ordures ne font qu'obstruer le passage d'eau dans les canaux.



Malgré le manque de moyens, la commune va multiplier cette initiative dans les jours à venir.