N’Djamena : la police arrête le présumé assassin d’un commerçant, la famille réagit

Le lundi 8 mai dernier aux environs de 3 heures du matin, un homme dénommé Doungous Adef Abbo, commerçant et habitant le quartier Harranguadji (quartier périphérique de N'Djamena), a été assassiné dans le quartier Diguel Dinguessou, dans le 8ème arrondissement de la ville de N'Djamena. La victime, âgée de 43 ans, était polygame avec 2 femmes et père de 7 enfants.



Alertée, la police du Commissariat de Sécurité Publique n°14 (CSP 14) et celle du Commissariat Central n°2 dans le 8ème arrondissement ont mené des enquêtes et ont finalement mis la main sur le présumé assassin. Les policiers ont tracé ce dernier à l'aide de son numéro de téléphone qu'il aurait utilisé. Il a été arrêté et se trouve actuellement entre les mains de la police avant d'être traduit devant la justice.



Le chef de la communauté, Djibrine Doungous, au nom de la famille de la victime Doungous Adef Abbo, a remercié le Directeur Général Adjoint de la police Ali Adam Tolly et les éléments de la police du CSP 14 et du commissariat central n°2 d'avoir fourni des efforts pour arrêter l'auteur du meurtre.



Le chef de la communauté a également remercié le Président de la République, chef de l'Etat, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, qui a mis à la disposition de la population une police qui veille jour et nuit pour assurer la sécurité des citoyens. Il a encouragé le chef de l'Etat et la police en général à traquer tous les criminels qui menacent la quiétude de la population.