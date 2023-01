N'Djamena : le MPS forme les conseillers communaux et les partis alliés sur les résolutions du DNIS

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a organisé ce 18 janvier un atelier de formation pour les conseillers communaux et les partis alliés dans le cadre de la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain dans la ville de N'Djamena.



Au cours de cette séance de formation, des exposés ont été présentés par Senoussi Ahmat Ali et Moussa Aboubakar sur la justice, la bonne gouvernance et l'égalité.



Selon Saad Chérif Ahmed, président du comité d'organisation, "la réussite de cette transition dépend de la mobilisation de tous les Tchadiens et surtout de la qualité de la pierre que chacun et chacune de nous pourra apporter à la construction de l'édifice commun. Cette mobilisation s'est confirmée ce matin."



Amsadene Maide Hangata, secrétaire générale 3ème adjointe du MPS, a déclaré lors de son discours d'ouverture que "la mission de tournée de la délégation du MPS au Sud a pour objectif de mettre en évidence" les résolutions et recommandations du dialogue national.