N'Djamena : le conseil des ministres du G5 Sahel se penche sur le bilan et les défis

La 9ème session ordinaire du conseil des ministres du G5 Sahel s'est ouverte samedi à N'Djamena. À l'ordre du jour, plusieurs sujets ont été examinés, tandis que l'agenda de la 7ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel a été adopté.



Le président du conseil des ministres, également ministre mauritanien des Affaires économiques, et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, a adressé ses voeux de réussite à la présidence tchadienne du G5 Sahel -qui va succéder- pour relever les défis du terrorisme, de la gouvernance et du développement.



Les pays de l'espace du G5 Sahel font face à d'importants défis. Une coalition pour le Sahel a été mise en place, tandis que le tchadien Djime Adoum a été nommé comme haut-représentant, a relevé le ministre.



"Dans le domaine sécuritaire, la persistance et la brutalité des attaques des groupes terroristes ces dernières semaines, ne remettent pas en question un bilan positif de l'action collective menée contre ces groupes terroristes au cours de l'année écoulée", selon Ousmane Mamoudou Kane.



D'après lui, la force conjointe du G5 Sahel a été renforcée significativement dans ses dimensions de commandement, de planification et de conduite des opérations, de son interopérabilité avec les forces partenaires et les forces de défense et de sécurité nationales, de ses équipements et de ses infrastructures.



En matière de développement, 18 projets du Programme de développement d'urgence ont démarré sur 21 visant à renforcer l'autonomisation des populations les plus vulnérables.



Le bilan de la présidence mauritanienne du G5 Sahel comprend également la réalisation d'une étude d'impact sur l'effet d'éviction des dépenses sécuritaires des pays. Ce qui permettra de renforcer le plaidoyer en faveur du développement, et défendre le principe d'une annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel.



Le sommet des chefs d'État est prévu le 15 février 2021 à N'Djamena.