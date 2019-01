N'Djamena : le gouvernement veut créer un village culturel et artisanal

Le gouvernement semble avoir été séduit par l'organisation et l'engouement autour du Festival Dary. Il entend ainsi pérenniser l'initiative à travers la création d'un village culturel et artisanal 100% tchadien à N'Djamena. L'annonce a été faite ce jeudi 24 janvier en conseil des ministres par la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme Madeleine Alingué.



"Au regard du succès réalisé par ce premier festival, le ministère souhaite pérenniser le festival par un acte légal ; Redonner à l’office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts, le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial ; créer un village culturel et artisanal du Tchad à Ndjamena", explique le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Le Festival Dary qui a été organisé du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 s'est imposé comme un espace de rencontre festive d’expression culturelle et artistique. La diversité du Tchad s’est exprimée de la plus belle façon à travers des gestes et danses du terroir qui n’ont pas laissé indifférent les citoyens et les officiels, certains n'hésitant pas à esquisser quelques pas aux cotés des danseurs. Ce défilé traditionnel a laissé place aux concerts, concours et danses.



Gastronomie des terroirs, théâtres, humours, jeux et tombola ont été les autres activités phares du festival qui a accueilli chaque jour 5 000 visiteurs. La place de la nation a pris pour l’occasion les allures d’un village avec ses 23 stands des provinces, 100 stands entreprises, 200 artisans et 150 artistes nationaux et internationaux. Tout ceci concoure à valoriser le potentiel culturel et artistique national dans toute sa diversité. Un objectif qui a été rappelé par le Coordonateur de l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts, M. Abakar Rozi Teguil.



Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat tient à ce que l'évènement soit pérennisé.