N’Djamena : le maire du 4ème arrondissement lance une campagne contre l'insalubrité et mobilise les habitants

Le maire du 4ème arrondissement a tenu une conférence de presse pour présenter les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les habitants et de prendre des mesures concrètes pour améliorer l'environnement dans le quartier.



Lors de son intervention, le maire Haroun Ramat a souligné l'importance de débrancher les tuyaux qui déversent les eaux souillées des toilettes dans les caniveaux réservés aux eaux de pluie. Ces eaux contaminées sont responsables de nombreuses maladies, telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra, l'hépatite, la conjonctivite, la diarrhée et la poliomyélite.



En plus des risques pour la santé, le déversement des eaux usées dans les canaux destinés aux eaux de pluie entraîne également des problèmes environnementaux. Les voies bitumées, les caniveaux maçonnés et les canaux sont endommagés et saturés, ce qui rend difficile leur nettoyage avant la saison des pluies et peut même causer des inondations.



Afin de mobiliser la population, le maire a donné des instructions à tous les Chefs de Carré pour mener une campagne de sensibilisation. Il est essentiel que chaque individu prenne conscience des dangers de l'insalubrité liée aux eaux usées et prenne les mesures nécessaires pour éviter les sanctions de l'équipe de contrôle.



L’opération de lutte contre l'insalubrité aura lieu le 20 mai 2023. Les contrevenants seront passibles d'amendes, soulignant ainsi l'engagement ferme de la commune du 4ème arrondissement à résoudre ce problème et à assurer un environnement sain pour tous ses habitants.