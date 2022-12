N'Djamena : le marché de Dembé sera fermé le 16 décembre pour une opération de salubrité

Le maire de N'Djamena a informé ce 15 décembre les commerçants et usagers que le marché cinquantenaire (Dembé) sera fermé ce vendredi 16 décembre 2022 de 5 heures à 10 heures pour permettre aux techniciens de procéder à une grande opération de salubrité.



Le maire Ali Haroun invite les commerçants, détenteurs de boutiques et hangars, à se joindre aux techniciens pour cette opération et les usagers à prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout désagrément.



Cette même opération se déroulera samedi 17 décembre 2022 au marché à Mil.