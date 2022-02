N'Djamena : les centres de dépôt des candidatures dévoilés pour le concours de police

Le directeur général de la police nationale, Moussa Haroun Tirgo, a informé ce 19 février les candidats de N'Djamena au concours externe pour le recrutement de 2000 gardiens de la paix, qu'ils peuvent déposer leurs dossiers de candidature, durant la période du 20 février au 20 mars 2022, dans les centres suivants :



- Commissariat de sécurité publique n° 1 (CSP 1) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 5 (CSP 5) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 7 (CSP 7) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 8 (CSP 8) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 9 (CSP 9) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 10 (CSP 10) ;

- Commissariat de sécurité publique n° 15 (CSP 15).



Les candidats au recrutement sur titre de 200 techniciens de catégorie A, B et C dans les corps de la police nationale peuvent déposer leurs dossier dans le centre unique à la direction des ressources humaines et du matériel de la police nationale.



Les candidats au concours externe pour le recrutement de 300 filles dont 20 officiers de police, 80 inspecteurs de police et 200 gardiens de la paix peuvent déposer leurs dossiers au CSP 1, CSP 7 et CSP 8.