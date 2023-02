N'Djamena : les commerçants de Dembé exigent une solution définitive à leur problème

Les commerçants ont mis en garde les responsables qui ont en charge leur dossier, les appelant à trouver une solution à l'amiable, sous peine d'être tenus responsables de tout ce qui adviendra. Ils ont également appelé toute personne capable de les aider à s'impliquer dans ce combat et ont demandé au président de la République de s'impliquer personnellement pour trouver une solution définitive à leur problème qui dure depuis 10 ans et 9 mois.



Les commerçants ont dénoncé le mépris des responsables en charge de leur dossier, soulignant qu'une commission avait été mise sur pied, mais qu'aucun commerçant n'avait été impliqué, malgré les consignes du président de la République. Selon eux, ces responsables cherchent à semer le trouble et la désolation, mais seront tenus responsables de tout ce qui adviendra.



Dans une correspondance du secrétariat général de la présidence adressée au ministre de l'Aménagement du Territoire de l'Habitat et de l'Urbanisme, il est mentionné que le terrain de 6 hectares du marché de Dembé doit être réaménagé et mis à la disposition des commerçants par la mairie de N'Djamena. Le président de transition, a marqué son accord pour la mise en œuvre de cette décision. Le ministre d'État secrétaire général à la Présidence a recommandé l'exécution de cette décision pour relancer les activités de la commission chargée d'aménager, d'attribuer et gérer le marché.



Les commerçants de Dembé demandent également au ministre de la Sécurité publique de leur donner une autorisation pour un sit-in dans l'enceinte du marché de Dembé dans un bref délai. Le délégué a lancé un appel à tous les commerçants pour rester mobilisés et vigilants dans leur lutte pour la suite de leur combat.