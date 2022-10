TCHAD

N'Djamena : les habitants de Walia luttent pour sauver leurs habitations

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Octobre 2022

VIDÉO. À l'Est du quartier Walia, plus précisément au carré 38, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, la montée des eaux oblige les riverains à se mettre au travail. Ces derniers ne comptent plus sur un éventuel appui des autorités. Ils demandent toutefois des sacs et du sable pour renforcer les barricades à mains nues.