N’Djamena : les quartiers périphériques utilisent déjà des pirogues pour se déplacer

Avec seulement deux fortes pluies en ce début du mois d'août, ces quartiers en plein cœur de la capitale sont contraints d'utiliser des pirogues pour se déplacer d'un endroit à un autre. Le samedi 12 août 2023, vers 7 heures du matin, derrière le lycée d'Habena, un piroguier transportait les gens d'un côté du quartier à l'autre, moyennant une somme de 50 francs par personne. Ceux qui préfèrent éviter le détour sont obligés de payer cette somme pour raccourcir leur trajet.



Le même constat peut être fait sur l'axe principal allant du rond-point 10 octobre en direction d'Ambatta. Juste derrière le marché de Habena, la population vivant à proximité de ce quartier utilise également des pirogues, moyennant 100 francs, pour parcourir une distance de 500 mètres et éviter de faire le tour.



"Nous sommes déjà habitués, c'est ainsi chaque année, et aucune autorité ne semble envisager l'aménagement de cette voie. On dit même que cette route était goudronnée et achevée depuis l'époque du Maréchal", se plaint Anne, une jeune femme rencontrée après avoir débarqué de la pirogue.



Selon les prévisions météorologiques, les pluies de cette année pourraient causer des dégâts similaires à ceux de l'année précédente. La population doit rester vigilante en prenant des mesures de prévention, comme le renforcement de leurs maisons avec des sacs de sable pour protéger et renforcer leurs habitations. La preuve en est que de nombreux bassins de rétention et caniveaux sont déjà remplis, et cela alors que nous ne sommes même pas à la mi-août.