N'Djamena : les travaux du nouveau stade vont démarrer en 2019

Le ministère de la Promotion de la jeunesse et des sports, Mahamat Nassour Abdoulaye et l'Ambassadeur de Chine, Li Jinjin au Tchad ont signé le 28 décembre un protocole de mise en oeuvre du projet de construction du stade omnisports de N'Djamena.



L'accord fait partie intégrante des promesses faites par la Chine au Tchad lors du sommet Chine-Afrique tenu à Pékin.



"Ce stade est une initiative du président Idriss Déby. Il témoigne de l'amitié profonde entre la Chine et le Tchad, deux pays frères", a déclaré l'Ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin.



"L'accord va permettre au Tchad à travers le département que je dirige, de se doter d'un stade réglementaire international afin de diversifier davantage le sport en intégrant des thématiques nouvelles en lien avec les disciplines sportives", a relevé le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye.



Les travaux de construction du stage démarreront en 2019. Le stade aura une capacité de 40.000 places.